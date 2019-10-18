前美对朝代表：分阶段推进朝鲜无核化乃唯一选项

（早报讯）美国国务院前对朝政策特别代表约瑟夫·尹就解决朝核问题的方法表示，包括“临时协议（interim deal）”在内，分阶段推进无核化是唯一选项，并指朝美有必要继续举行工作层磋商，促成第三次朝美首脑会谈。

约琵夫·尹周三（16日）在华盛顿接受韩联社和韩联社TV采访时说，不认为朝鲜在不久的将来会实现完全无核化，但朝核问题需要一步一步解决。从核冻结到验证等无核化全过程或许需要30年，尽管如此，分阶段推进无核化是唯一的选项。如果各方在此过程中积累小成果和信心，最终能达成无核化的目标。

就第三次朝美首脑会谈的可能性，约琵夫·尹说，美国总统特朗普肯定不会在没有事先协商的情况下举行第三次金特会。他还提出“河内加项（+α）”方案，即朝鲜放弃宁边核设施和美国解除对朝制裁的问题曾被提上河内金特会的谈判桌，双方可在此基础上达成更进一步的“临时协议”。比如，朝鲜废弃宁边、东仓里、丰溪里的核设施，美国解除部分对朝制裁等。

约琵夫·尹预测，朝美领导人可能在今后半年内再会，但他对朝美之间的沟通不畅表示担忧，并强调朝美工作层磋商代表团应通过非公开的形式紧密沟通交流。他提及朝鲜在瑞典工作层磋商结束后公开发表声明对谈判表不满一事，并称这无助于朝美核谈判取得进展，朝美都应在无核化和解除对朝制裁方面发挥更多灵活性。

就韩国政府在朝美谈判中的角色，约琵夫·尹说，韩国始终发挥重要的作用，如果韩国未对美国施压，朝核问题就不会有今天的成果。毋庸置疑的是，韩国应扮演更积极的角色。