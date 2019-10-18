配合日皇即位仪式 日本将对55万罪犯实施恩赦

（早报讯）日本政府宣布，为配合日皇德仁22日的即位仪式，当局将对约55万罪犯实施恩赦。这是日本时隔26年再度恩赦，也是进入令和年代第一次。

日经新闻网报道，日本政府在10月18日的内阁会议上，敲定了在天皇宣布即位的10月22日“即位礼正殿之仪”之际的政令恩赦。

据报道，可获恩赦的对象是因交通违法等而受到罚款、缴纳三年以上的约55万人。被判有期徒刑（包括重大犯罪在内）和监禁的人除外，恩赦的种类也仅为恢复此前受到限制的资格。此外，还将实施根据申请个别加以审查的特别基准恩赦。

日本法务省的数据显示，在本次获得恩赦的约55万人中，其中八成为违反《道路交通法》等交通法令，违反《公职选举法》的约为430人。

日本放送协会报道，所谓恩赦指的是不经由审判程序而让有罪判决失效，或是回复过去暂时丧失的资格，例如医师、护士等国家资格及公民权。法务省表示，恩赦的意义在于鼓励曾受有罪判决之人改过向善，以收减少再犯之效，对维持一个没有犯罪的安全社会来说，能发挥重要功能。

日本的恩赦法源是基于宪法第7条及第73条，经由内阁决定及天皇承认，在1947年施行的恩赦法中明定“政令恩赦”与“个别恩赦”两大类。