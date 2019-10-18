美国加州推出地震预警系统

（早报讯） 美国加利福尼亚州推出首个全州性地震预警系统，可在破坏性强的地震波到达前向公众发送预警信息，帮助公众及时采取措施。

法新社报道，加州是在17日于1989年洛马普利塔（Loma Prieta）地区发生6.9级地震30周年纪念日启用这套地震预警信息系统。

新华社报道，据加州州长应急服务办公室介绍，地震预警信息将通过两种方式发布，一种是通过一款名为MyShake的手机应用软件提醒公众，它依靠位于全州的地面运动传感器在人类感觉到地震之前检测地震。另一种是通过“安伯警报”以短信形式传递给公众。安伯警报是北美地区一种针对儿童绑架案的紧急警报系统。

该办公室的公告说，预警系统将使用全州范围内的传感器来监测地震。传感器感应到传播速度快的地震纵波后，迅速将数据传至地震预警中心。预警中心确定地震位置和规模后，立即发出预警信息，这可以在破坏性更强的地震横波到达前，为公众提供宝贵的应对时间。

据介绍，这一系统由加州理工学院、加州大学伯克利分校等机构共同开发。州长应急服务办公室指出，目前这一预警系统还有继续完善的空间。少数情况下，预警信息可能不准确，可能会存在公众收到信息提示但未有地震发生的情况。

加州处于地震高发区，今年7月4日和5日曾接连发生6.4级和7.1级地震。