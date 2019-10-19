白宫官员：美国副总统彭斯下周将发表中国政策演说

一名美国白宫官员透露，在对中美达成部分协议缓和两国针锋相对的贸易战的希望升温之际，美国副总统彭斯（Mike Pence）计划于下周四（24日）发表有关中国政策的第二次重要演说。

据路透社报道，这位官员称，彭斯将在华盛顿康拉德酒店的威尔逊中心发表此次演说。

这位官员说，彭斯的这次讲话将“回顾过去一年的美中关系，展望我们（中美）关系的未来。”这位官员未提供进一步细节。

路透上月报导称，彭斯原定于6月就中国政策发表一次重要讲话，预计他将在讲话中对北京采取强硬立场，但该讲话被重新安排在今年晚些时候进行。

许多中国观察家认为，彭斯在中国问题上扮演“坏警察”的角色，这样特朗普就可以在他认为适合与中国国家主席习近平达成协议的时候改变他的讲话基调。

彭斯去年在哈德逊研究所发表演讲时，严厉地批评了中国。他指责中国在美国国会选举前“抹黑”特朗普，并在南中国海进行不计后果的军事行动。

上月，在所罗门群岛与中国建立外交关系后，彭斯取消了与所罗门群岛领导人会晤的计划。

特朗普上周在中国谈判代表在场的情况下宣布中美达成第一阶段贸易协议，粗略概述了协议内容，并宣布暂停实施原定本月生效的上调中国输商品关税的计划，暗示两国贸易关系解冻。