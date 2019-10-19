中国驻俄大使：俄中合建导弹预警系统不针对第三国

中国驻俄罗斯大使张汉晖称，俄罗斯和中国合作建造导弹攻击预警系统将有助于巩固全球安全，并不针对第三国。他还称，中国在研究俄罗斯反制裁的经验，中国和俄罗斯合作能够克服西方的任何封锁。

据俄罗斯卫星通讯社18日的报道，张汉晖在会见记者时称作出上述表示。他介绍，俄罗斯和中国合作建造导弹攻击预警系统具有防御性，而非攻击性。该系统不会损害其他国家的安全利益。将有助于维护全球战略平衡。

在俄罗斯的反制裁经验方面，张汉晖表示，中国企业在制裁条件下很困难，但是这种压力可以帮助发现问题和需要改进的地方。俄罗斯就是这样做的，尽管遭遇全方面的制裁，俄罗斯经济稳定增长，并已经适应制裁的环境。

他介绍，中国和俄罗斯在人工智能、大数据、超级计算等领域开展广泛的合作。中国和俄罗斯在一些领域拥有一定优势。若双方一起展开工作，可以克服西方的任何封锁。

俄罗斯卫星通讯社此前报道，俄罗斯总统普京10月3日在“瓦尔代”国际辩论俱乐部声明，正式承认帮助中国打造导弹攻击预警系统，是中俄在战略国防领域进行合作的首次正式确认。

从2010年代开始，中国再次试图建立导弹攻击预警系。但基站的特性与俄罗斯和美国的相比大大落后，不能满足军方指挥部门的要求。

出席“瓦尔代”俱乐部总结大会的俄罗斯军事专家瓦西里·卡申受访时指出，鉴于相应技术的敏感性，国家在此领域很少合作。俄罗斯为中国在导弹攻击预警系统提供帮助，说明合作的程度是前所未有的，这种合作的事实本身，要比中俄关系中的任何政治声明都重要。