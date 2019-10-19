“超级星期六”约翰逊面临国会表决 脱欧在此一举

（早报讯）英国首相约翰逊将在19日面对国会对他脱欧协议的表决，这将决定英国是否能顺利脱欧。

欧洲联盟领导人17日（新加坡时间18日凌晨）在布鲁塞尔一致通过决议，支持欧洲委员会当天与英国政府达成的最新脱欧协议。

英国国会将在今天这个“超级星期六”对这项最新达成的协议进行表决，这是英国国会自1982年阿根廷入侵福克兰群岛以来，首次在周六开会。与此同时，数十万的反对者聚集，要求再次举行公投。

这次表决将是约翰逊确保有序脱欧的最后机会。尽管根据今年9月通过的"本恩"法案，也就是禁止“硬脱欧”法案，一旦脱欧协定遭到否决，英国政府必须向布鲁塞尔申请延迟脱欧三个月，但约翰逊早前已明确表示，无论投票结果如何，英国都将在10月31日离开欧盟。

本次表决约翰逊面对的是一个相对分裂的国会，他领导的保守党在下议院不占多数席位，而他的反对者正致力于在即将到来的国会议员选举前对他造成最大的政治伤害。

约翰逊需要至少318票才能确保在650个席位的国会中获胜。

本次国会将在当地时间早上8时30分（新加坡时间下午4时30分）开始，约翰逊将向议员发表声明，之后是90分钟的辩论，接下来就会进入投票表决环节。

三年多前，英国以52对48票的公投结果，成为第一个退出欧盟的主权国家。