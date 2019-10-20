马有后座议员证实 希山游说组新政府“保马”

（早报讯）多名希盟后座议员证实，巫统前副主席希山慕丁曾尝试拉拢希盟国会议员组建新政府，并让首相兼土著团结党名誉主席马哈迪完成一届首相任期。

《南洋商报》今天报道，这些议员向该报透露，希山慕丁的举动惊动了希盟高层，才迫使希盟高层发布联合声明，除了促请希山停手，更是要警告希盟内部想尝试作乱者“别乱来”。

不过，一名匿名的土团党议员受访时坦言，虽然希山慕丁的举动看似能让马哈迪完成一届任期，但并非是所有土团党议员都会接受，然后签下联署声明。

另一名接近人民公正党主席安华派系的公正党议员也确认，希盟高层同样被告知此事，并决定除了发联合声明，也静观其变，看有关人士有否下一步举动。

“马哈迪的态度是，既然对方这样夸下海口（能凑足国会议员支持），就须交出人数，否则，这仅是要挑起希盟，甚至各党之间的内部矛盾。”

有两名议员确认，这行动并非是希山慕丁一人主导，有希盟部长和议员也参与其中。

根据该报先后向八名来自公正党、土团党及巫统的国会议员求证，他们证实有人要求参与这项联署声明，但拒绝说明是谁接触他们，有者更说，这游戏的风险太大，并非所有议员都会冒险参与。

一名公正党高层也指出，安华参与2020年财政预算案辩论环节的“爆料”，就是在此事件上表态，阻止任何人企图骑劫希盟政府的改革议程。