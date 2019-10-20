波音发布737Max安全视频 遭网民质疑

（早报讯）波音737 Max型客机接连发生空难夺走346条人命后，在全球遭禁飞。波音上个月推出30秒影片，由员工宣导旗下飞机的安全性，希望挽回旅客信心，未料网上反映却不理想。

法新社报道，737首席试飞员亨德森在片中说：“安全是我们业务的核心，我们投入数百名工程人力，来确保这款飞机已经100%准备好。”她强调，当737 MAX型客机恢复载客服务，“我绝对会让我的家人坐上这架飞机“。

但是，当视频被上传至波音面簿页面后，网民的反应却是负面的。其中一名网友打趣说，亨德森“总不能说飞机不安全吧”。

据报道，埃塞俄比亚航空ET302次班机今年3月失事，造成157人丧生，事故之前，印尼狮子航空JT610也在2018年10月坠机，酿成189人丧生。两起事故都跟波音737 MAX型飞机防失速的“操控特性增益系统”（MCAS）有关。

波音事后一直努力想挽回各国民航单位和搭机民众的信心。

目前还不清楚737 MAX型客机何时重新服役，波音则希望能在今年底复飞，尽管他们尚未向监管机关提交修订版MCAS系统。

根据旧金山大气研究集团的调查报告，若737 MAX型客机复飞，6个月内仅19%商务旅客和14%一般旅客愿意搭乘。其中2000名受试者中，近半的人表示，只要能避免搭乘737 MAX，多花一点钱也值得。