美防长抵达阿富汗进行未经宣布访问

（早报讯）美国国防部长埃斯珀星期天（20日）抵达阿富汗，进行未经宣布的访问。这是埃斯珀作为美国防长首次访问阿富汗。

路透社报道，埃斯珀在前往阿富汗途中说：“此行的目标仍然是达成一项和平协议，一个政治协议，这是前进的最好方式。”

“我希望我们能够向前，并达成一项能够实现我们所期望的目标的政治协议。”埃斯珀说，如需要，美国可以将目前驻阿美军从14000人缩减到8600人，不影响反恐行动。

据报道，美国和塔利班去年10月开始在卡塔尔多哈对话，已先后举行九轮谈判。美方代表今年9月初宣布，双方“原则上”就和平协议达成一致，包括美国从阿富汗撤军步骤。

不过，美国总统特朗普在9月7日却以塔利班袭击导致美军士兵死亡为由叫停谈判，取消原定10月上旬与塔利班代表和阿富汗总统加尼在美国总统度假地戴维营的秘密会晤，随后宣布与塔利班的和谈破裂。

美方中止谈判后，塔利班一方面强硬表示会继续反抗美军占领，另一方面在多个场合暗示愿意与美国接着谈。

在埃斯珀到访阿富汗之前，双方已经出现了恢复和谈的迹象。本月早些时候，美国政府阿富汗和解事务特别代表哈利勒扎德在巴基斯坦首都伊斯兰堡接触了塔利班代表团。据悉，这是自戴维营会晤取消以来双方首次接触。