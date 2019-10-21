智利暴力示威持续 冲突已致八人死

（早报讯）智利首都圣地亚哥及周边地区暴力示威活动持续，至今抗议冲突已导致八人遇难。

中新社引述当地媒体报道，示威者在20日凌晨对圣地亚哥市内的两家超市进行破门行窃，造成三人丧命。多家商铺20日全天暂停营业。此外，市郊的一家仓库遭人纵火，仓库内货品受损严重。

救援人员在仓库地下室发现五名遇难者遗体。20日晚，示威者再次在圣地亚哥多条街道打砸，并放火焚烧多辆停放在路边的汽车。

20日晚，智利总统皮涅拉发表电视讲话称，将采取强有力的措施维持秩序。他表示，民主不仅是一种权利，也是一种义务。法制将对所有使用暴力破坏民主的行为进行惩治。他表示，示威者毫无节制地使用暴力，国家正在面临“一场战争”。

受暴力活动影响，多家航空公司在当地的业务受到影响。据估计，仅20日和21日两天，便有超过1400架航班面临延误或取消的情况。

当地媒体报道，圣地亚哥136个地铁站中41个遭到破坏。地铁运营处于瘫痪状态。地铁公司计划从21日起恢复部分线路，但全部恢复需要一个月左右的时间。

自本月14日以来，智利首都圣地亚哥出现一系列针对公交系统票价提价的抗议活动。为保障社会秩序和公民权利，皮涅拉于19日凌晨宣布圣地亚哥进入紧急状态，军方当日宣布在圣地亚哥实施宵禁。19日晚，皮涅拉宣布，为缓解当前局势，政府决定暂缓提价。