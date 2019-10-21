佐科组织新内阁 对手普拉博沃或出任国防部长

（早报讯）印度尼西亚总统佐科组织新内阁，总统选举竞争对手大印尼运动党主席普拉博沃以及私召车公司Go-Jek首席执行官纳迪姆·马卡里姆（Nadiem Makarim）料将进入新内阁。

彭博社报道，普拉博沃周一（10月21日）在雅加达会见了佐科之后表示，佐科有意任命他为国防部一名部长。另外，现年35岁的私召车服务公司Go-Jek的联合创始人纳迪姆也说，他同样获得了内阁职位。

普拉博沃说：“今天我们被正式要求，我们已经接受了。”他补充说，他将“尽最大努力”实现总统设定的目标和期望。

据报道，佐科较早前曾表示，他希望可以在新内阁团队中寻找到一股新力量。“我希望当选的部长们具有创新性、生产力、勤奋和快速。他们不应是陷入单调例行的人物。我们的任务不仅是制定和执行政策，而且还要确保人们享受服务和发展成果。”

佐科在星期天的总统就职典礼上说，印尼必须走出一条新的道路，以结果为导向，继续推动改革。各界普遍认为，佐科料将在其第二个任期改组内阁，招揽专业才俊、主要反对党代表和实业家等入阁，以便在全球经济放缓之际，为其经济团队重启动力，加速吸引外资。

新内阁团队预计将在星期三（23日）宣布，各内阁成员将在同日宣誓就职。