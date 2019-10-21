韩进入秋季 雾霾再次席卷首尔

（早报讯）韩国天气转冷，秋季雾霾再度席卷首尔。韩环境部门表示，当地空气中的细颗粒（PM2.5）月均浓度将持续上升到明年春季，提醒民众防霾。

韩联社报道，韩国首都圈地区21日实施今年入秋来的首次预备减排措施。韩国环境公团大气质量预报，从当天下午起，随着西部海域细颗粒物的流入，首都圈、忠清南道等地的PM2.5浓度上升至污染水平，这将是首尔日均PM2.5浓度自7月18日后首次达到污染水平。

日前，由于蒙古国南部和中国北部地区发生沙尘暴导致大气质量恶化，沙尘暴（PM10）和PM2.5在西风的影响下，流入韩半岛。但据预报，受今年第20号台风“浣熊”影响，韩半岛将吹东风，首都圈的PM2.5浓度会随之下滑。

据报道，韩半岛地处西风带，偏西风盛行，夏季受北太平洋高气压影响，多吹东南风，而进入秋季后，东南风势力减弱，多受西风影响。来自中国和朝鲜的污染物质随西北风流入半岛，之后由于高气压和大气循环能力降低，雾霾停留半岛上空。

除了外部因素，来自韩国国内的污染源更是不容忽视。专家们认为，国内产生的污染因素也相当多，具体包括火电站、老旧柴油车等。对此，韩国总统直属治霾机构“治霾国家气候环境会议”不久前还发布了将在雾霾严重的12月至次年3月限制老旧柴油车上路等铁腕减排对策。