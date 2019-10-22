马哈迪：公务员退休金238.7亿令吉

（早报讯）马来西亚首相马哈迪说，当地公务员退休金从2006年的58.6亿令吉（约19亿新元）增至2018年的238.7亿令吉（约77.7亿新元）。

马哈迪周二在国会答询时表示，政府正研究多个减轻政府负担，但不让公务员“吃亏”的新机制。

根据马国公共服务局今年3月的数据，当地公务员职缺有171万零532人，但只填补其中93%或158万9300个职位。马国公务员共有五大领域，一般行政公务员有66万5068人，教育领域公务员52万3226人、医疗领域24万零745人，武装部队15万2957人，以及警察部队12万8536人。

马国去年人口约3260万人，上述公务员约160万人。换句话说，马国约每20人中就有一名公务员，是全球公务员与人口比例最低的国家之一。根据资料，日本每128名国民中有一名公务员，中国和印度尼西亚是每110人有一位公务员，韩国与新加坡都是71人。

马国庞大公务员队伍的薪资与退休金，每年都是预算案的重大支出项目。例如2018年预算案总支出2797亿令吉，其中2343亿令吉是行政支出，发展支出只有454令吉。2343亿令吉行政支出之中，有33.76%或近800亿令吉是公务员薪资，另外10.5%或246亿令吉是退休金。