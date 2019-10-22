新加坡外交部旅游警示：非必要勿前往黎巴嫩

（早报讯）黎巴嫩多个城市发生大规模示威，新加坡外交部发出旅游警示，呼吁国人除非有必要，不要前往黎巴嫩，并提醒在黎巴嫩的国人注意安全。

外交部今天（10月22日）发文告说，黎巴嫩目前有大规模示威，受影响的城市包括首都贝鲁特（Beirut）及特里波利（Tripoli）、推罗（Tyre）、西顿（Sidon）及巴勒贝克（Baalbek）。

这些示威活动料将持续，鉴于目前的局势发展，外交部建议国人延后不必要的黎巴嫩行程。

若国人已抵达黎巴嫩，应采取一切必要措施确保个人安全。外交部建议国人保持警惕、通过当地新闻关注局势发展，并遵从当局的指示、避免前往示威及大型集会地区、随时向家人及朋友报平安。

外交部提醒，示威活动可能造成交通混乱、航班延误，国人应向相应的航空公司查询航班状态，并计划更长的时间供前往机场。

为了让外交部在必要时能及时联络在黎巴嫩的国人，外交部建议国人上外交部网站eregister.mfa.gov.sg进行登记。

国人若需要领事协助，可拨打外交部值班办公室24小时热线，或联络新加坡驻贝鲁特名誉总领事馆。

外交部值班办公室24小时热线

电话：+65 6379 8800 / 8855

电邮： mfa_duty_officer@mfa.gov.sg

新加坡驻贝鲁特名誉总领事馆

Center Sofil, Charles Malek Avenue, Achrafieh, Beirut, Lebanon

P.O.Box 166730

电话：+961-1-334-335, 200-786, 200-787

电邮：singaporeconsulate@cyberia.net.lb