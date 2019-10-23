加速立法时间表遭否决 英31日脱欧无望

（早报讯）原定10月31日的脱欧日期倒数九天，英国首相约翰逊的脱欧努力再次受到打击。英国议会通过《脱欧协议法案》二读，但否决了加速这项立法时间表的议案。欧盟各国领导人须决定是否同意延后脱欧期限。

彭博社报道，由于加速立法时间表遭否决，约翰逊几乎已不可能在10月31日截止日前带领英国脱欧。

综合英国媒体报道，英国议会22日就《脱欧协议法案》二读进行表决。结果以329对299票通过，这是约翰逊版脱欧协议在国会过关的第一步。但议会随后以322对308票否决了约翰逊提出的加速《脱欧协议法案》时间表。

约翰逊在立法时程表遭受挫败后表示：“我们现在面临更多的不确定性。欧盟现在必须考虑要如何回应议会要求延后脱欧。政府必须加速无协议脱欧的准备，直到欧盟做出回应前，我们会中止立法。”

欧盟执委会发言人安德瑞娃在英国议会表决后表示，欧盟注意到投票结果，希望英国政府告知其下一步决定，而欧洲理事会主席图斯克正针对英国先前提出将脱欧期限延后至2020年1月31日的请求咨询各国领导人。

图斯克22日上午在法国史特拉斯堡的欧洲议会总部告诉欧洲议员，他正与其他27个欧盟会员国领袖讨论，且将在“未来几天”做出决定。

较早前，欧盟与英国前首相特雷莎梅原已达成脱欧协议，但因无法获得英国议会通过，原订今年3月29日脱欧期限延至10月31日。若这次欧盟领导人对延期达成共识，将是英国第三度延期。