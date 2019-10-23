土俄达成协议 两军将在叙北联合巡逻

（早报讯）俄罗斯总统普京与到访的土耳其总统埃尔多安就叙土边界局势达成协议，俄土两国武装力量将在叙利亚北部进行联合巡逻。

塔斯社引述俄总统新闻局消息，普京22日与埃尔多安举行了持续数小时的会谈。期间双方讨论了叙利亚北部局势正常化以及叙利亚国内政治进程等问题。

在会谈后双方举行的新闻发布会上，普京表示，双方就叙利亚和土耳其边境地区局势做出了重大决定，缓和当地的紧张局势。

埃尔多安透露，土俄双方签署了一项协议。根据该协议，在未来150小时内，叙利亚库尔德武装人民保卫军应撤到距离土叙边境30公里以外的叙领土上，并销毁其重型装备。

俄罗斯与土耳其将在距叙土边境10公里的叙利亚领土上开展联合巡逻。此外，俄罗斯军警与叙利亚边防部队10月23日将进入土耳其在叙利亚军事行动区域以外的叙边境地带，协助保卫军完成协议。

俄外长拉夫罗夫表示，土耳其将在叙利亚北部停止军事行动，此后将观察协议执行情况做出下一步反应。

俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京已与叙利亚总统阿萨德通电话，通报了与土耳其方面的会谈成果和协议的主要内容。阿萨德对协议表示支持。

埃尔多安10月初宣布，在叙利亚境内展开军事行动，打击库尔德武装和国际恐怖分子。叙利亚对此表示反对，称土耳其侵犯了叙主权。