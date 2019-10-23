乌克兰大使作证 特朗普对乌援助附加条件

（早报讯）美国总统特朗普通乌门弹劾调查，美驻乌克兰大使泰勒作证称，特朗普曾就美国对乌克兰的安全援助提出附带条件，要求乌克兰公开宣布将进行他所要求的有政治动机的调查。

路透社报道，美国众议院对总统特朗普展开弹劾调查的人员周二（22日）与代理美国驻乌克兰大使泰勒举行了听证会。泰勒对牵头特朗普弹劾调查的众议院三个委员会发表闭门证词，他表示自己曾经警告，扣留对乌军事援助以换取乌克兰抹黑特朗普政敌是“疯狂”之举。

泰勒的出面标志着特朗普弹劾调查这场政治大戏的又一关键进展，对还在寻求总统连任的特朗普造成威胁。

泰勒透露，一位高级外交官告诉他说，特朗普明确表示美国对乌克兰的军事援助完全取决于公开承诺对与拜登有关的事件展开调查。

《华盛顿邮报》获得了泰勒为听证会准备的书面陈述，并且得到一位了解此事的官员的证实。在陈述中，泰勒引用美国驻欧盟大使桑德兰的话说，特朗普希望乌克兰总统泽连斯基公开作出这一承诺。

泰勒在陈述词中说：“在今年的8月和9月，我越来越担心，一种非常规、非正式的美国决策渠道，以及出于国内政治原因而扣留至关重要的安全援助，正在根本性地破坏我们与乌克兰的关系。”

泰勒在星期二的作证也证实了早期证人的一些证词，包括前国家安全委员会俄罗斯专家希尔的证词，即除了国务院常规渠道之外，还有一条幕后的由桑德兰、特朗普的私人律师朱利安尼还有能源部长佩里主导的乌克兰政策渠道。