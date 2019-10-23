一马丑闻：马国向高盛追讨75亿美元或大幅减少

（早报讯）在多次要求涉及一马公司丑闻的美国投资银行高盛集团支付赔款75亿美元（约102亿新元）后，目前马来西亚可能会减少所要求的款额。

彭博社报道，马国首相马哈迪派出其亲信达因负责协商，准备将赔款降低超过一半，介于20亿至30亿美元。

报道指出，马哈迪希望今年能解决此事，以凸显他实现收回被掠夺的国家资金的承诺。而且，若能取得这笔巨款，也有助于缓解马国的债务负担。

据消息人士说：“数额庞大的金额有助于巩固马来西亚的财政基础，马哈迪认为，这是他推迟将权力移交给安华的原因。”

不过，该报道并没提到总检察长是否将撤销对这家美国投资银行或17名现任和前任高盛集团（Goldman Sachs）高管的刑事指控，这些高管已被单独提控。检控官周二申请将高盛刑事案件移交高等法院。

在起诉高盛集团方面，政府称，这家美国银行以错误陈述误导投资者，忽略与一马公司相关的债券发行的确实情况。

希盟政府已要求高盛支付赔偿，并指75亿美元是“合理的”数额，因该投资银行在2012年和2013年协助一马公司筹集了65亿美元，从中获利6亿美元，其中大部分资金不翼而飞。今年初，高盛提供了10亿令吉的补偿金，马哈迪称之为“花生”（微不足道）。