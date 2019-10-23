陆兆福觐见柔摄政王 传商讨新柔地铁计划

（早报讯）马来西亚交通部长陆兆福周二（22日）前往柔佛王宫，觐见柔佛州摄政王东姑依斯迈，引人猜测是否与新柔地铁（RTS）计划有关。

南洋网报道，东姑依斯迈面簿专页周二下午3时39分上载3张与陆兆福互相交流的照片。照片中不仅有餐桌上的交流，以及站在王宫内的“标准合照”外，还有另一张照片则显示，陆兆福左手拎着一叠文件与手机，右手则向东姑依斯迈握手的照片。

虽然面簿专页未写明部长觐见摄政王的访谈内容，但却引起网民议论是否与新柔地铁系统有关。

本月14日，陆兆福周说，马国政府有意继续推动新柔地铁，相关执行方案将在本月底提呈内阁讨论。他说，内阁一旦有了决定，他将前往新加坡与新方商谈此事。他也将邀请新方代表本月底到新山，并正式宣布新柔地铁计划的内容。

新加坡基础建设统筹部长兼交通部长许文远和马国交通部长陆兆福今年5月签署补充协定，同意从今年4月1日起暂停新柔地铁计划六个月至9月30日。马国为此必须赔偿新加坡逾60万元延期费用，若马方最终决定终止计划，则须赔偿新方超过6600万元。

新加坡交通部9月30日晚间发布声明表示，马国要求将计划再展延一个月至10月31日，新加坡这次同意延期及不索偿。但如果马国日后再次要求延期，新方将保留权利根据延迟日期向马方索取额外赔偿。