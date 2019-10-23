马国恐怖分子雅昔下月刑满 警方称不会阻止释放

（早报讯）马来西亚全国警察总长阿都哈密说，涉及美国九一一恐怖袭击的马国恐怖分子雅昔苏法亚将在下个月扣留期届满后获释。

他周三（23日）在霹雳州怡保为69特种部队金禧年庆祝活动主持推介后对记者说，警察将会尊重法律，不会阻止释放雅昔苏法亚（Yazid Sufaat）。出席者包括武吉阿曼刑事调查组副总监阿克里沙尼。

阿都哈密说：“没有犯错，为何还要扣留？他已服刑，除非他获释后又违法，警方才会采取行动。但是，若要根据人们的猜测而扣留雅昔，（警方）不会这么做。我们了解人们对他获释一事感到担心，因为他能深入参与恐怖主义活动。”

上个月，马国内政部长慕尤丁否认雅昔将在下个月扣留期满时获释。他说，雅昔是在2017年被警方援引防恐法令扣留；尽管两年的扣留期即将到期，但这不意味着雅昔苏法亚会被释放。“还必须经过一些程序，恐怖主义防范局必须开会评估情况，才能决定是否放人。”

他指出，恐怖主义防范局近期将开会，评估雅昔在狱中的表现，再向当局建议是否应释放他。

马国武吉安曼全国警察总部政治部反恐组主任阿育汉说，雅昔预料会在11月从柔州新邦令金监狱获释。

现年55岁的雅昔苏法亚是于2017年12月，因在狱中招募狱友成为恐怖组织卡伊达的成员，被当局援引防恐法对付。根据该法，当局可未经审讯扣留嫌犯两年，之后再按情况延长扣留期。

雅昔是在美国受训的生物化学家，也是马国前陆军军官。他和极端组织回教祈祷团关系密切，多次因涉及恐怖主义活动被捕。

2001年，他涉嫌在吉隆坡接待九一一事件的劫机者，以及策划在新加坡展开恐袭而被警方援引内安法令扣留，直到2008年才获释。但之后他继续涉及恐怖主义活动，创立坦京卡伊达组织，在2013年及2015年被警方援引国家安全罪行（特别措施）法令逮捕及提控。