丘光耀称《一带一路》漫画与民行党无关

（早报讯）丘光耀合著的《互利共赢的一带一路》漫画引来“宣扬共产主义”挞伐之际，他周三强调自己将为漫画扛起全责，而民主行动党跟此事毫无瓜葛。

丘光耀向媒体表示，这本书从初稿至出版皆是由他所执笔撰写，内容与漫画家番茄无关，更与民行党没有任何关系。“这根本就不是民行党的出版品，我再重复一次，这根本不是民行党的出版品！

“很多人他们不是在打我的，他是要打我后面的（政党）。说我是民行党帮忙宣传，渲染共产主义，这对我都是欲加之罪，何患无辞。”

丘光耀是亚洲漫画文化馆馆长、马中商务理事会执行长，也是香港中文大学历史学博士。他说，这本漫画是他阅读许多书刊和论文后独自起草撰写，而漫画家番茄没有涉及内容编撰，因此他会为内容负起全责。“她只是个合作的漫画家，只是把我的文字转成漫画而已，就这么简单。所以，有什么事情，来找我，我也是这样跟警方说的。我会负起全责。

“有些人在抨击这本书，说这本书什么地方不正确，什么内容让他们觉得不舒服，都是我的责任，番茄一个字都没有改。我算是很严格要求文字的人，我不允许人家改我任何一个字，包括文字表达、标点符号和我用的专业术语，全部都是我的责任。”

询及民行党全国主席陈国伟与民行党秘书长林冠英，为漫画撰写序文一事，丘光耀说，两人写序之前理应读过书的内容。“他们应该读过啦，但具体情况我们就交给警方调查。他们只是写序而已啦！”

丘光耀曾经是民行党红极一时的政治演讲名嘴，素来拥有“超人”的称号。三年前，他因南中国海课题引起争议后，于2016年7月14日宣布退出民行党。