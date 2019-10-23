丘光耀否认《一带一路》漫画宣扬共产主义

（早报讯）《互利共赢的一带一路》面对“过度倾向中国政府立场”甚至宣扬共产主义的批评下，丘光耀周三（23日）否认宣扬共产主义，并辩称身为历史学家，他有权表达个人史观。

当今大马新闻网报道，丘光耀当天在武吉阿曼警察总部录供完毕后向媒体表示，此书撰写的是中国政府的一带一路政策，无可避免提及中国历史脉络，以及中国国家主席习近平的观点。

丘光耀是亚洲漫画文化馆馆长、马中商务理事会执行长，也是香港中文大学历史学博士。他强调，他在书写文字初稿前已经阅读许多期刊论文，而任何历史学者都拥有个人的史观，马来西亚是个多元社会，存在不同观点实属正常。“其实这本书是介绍一带一路，以叙述的方式介绍这个政策。这跟作为宣传共产主义，那是两码事，是两个不同的概念。成熟且无偏见的读者都应该能够区别开来。

“……任何历史学家都有他的史观。在这个多元民族的马来西亚，很多人有不同的看法，那也很正常。如果三大民族对同个国际事务有同样的史观，那才很奇怪啊。”

丘光耀以南京大屠杀为例子说，日本与中国的史观不同，因此对单一历史事件的诠释必然不同；而他的著作表达的即是他对一带一路的诠释及观点，他不认为有何不妥。“比如说，南京大屠杀。中国人说有屠杀，日本人说没有。日本政客参拜靖国神社，中国人抗议，韩国人抗议，日本人说你抗议什么，这是我们的国家英雄。这是史观的问题啊！

“我丘光耀作为历史学者，我用漫画的形式来表达我对一带一路的诠释，这里面有我的史观，这也很正常嘛！”

丘光耀也说，他以漫画形式解释一带一路，即是希望让社会大众更能理解，但许多人未阅读这部漫画就已抱持误解抨击他。

他说，这本漫画以三语方式出版，内容一致，并无刻意对任何群体隐藏讯息。