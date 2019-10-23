马来人尊严大会主办方涉煽动将被传召录供

（早报讯）马来西亚全国刑事调查部总监胡兹尔周三说，警方将在近期内传召马来人尊严大会的主办方录口供。

星洲网报道，他证实，警方接获1份来自槟城副首长特别事务官的投报，马来人尊严大会执行秘书再纳克林（Zainal Kling）在大会上发表煽动性言论。

他说，警方将援引刑事法典第504（蓄意侮辱及破坏公共安宁）以及1998年通讯及多媒体法令第233条文，对此开档调查。

“警方已向投报者录口供，再纳克林也将于星期五（25日）被传召录口供，警方同时也会在近期传召马来人尊严大会的主办方录口供。”

马来人尊严大会执行秘书再纳克林说，虽然马来人真诚（budi baik）和大方地给予在这国土上的所有人公民权，但有人经常挑战马来人的真诚和否决社会契约及宪法中的协议。

他提醒该些轻视社会契约和宪法中的协议者，继承了这片国土超过5000年的马来人别无选择，只能根据《可兰经》中的阿拉旨意来终止与他们的契约。

他在马来人尊严大会致开幕词时说，《可兰经》中Surah Tawbah第3和4节允许终止有关契约。他指出，马来人长久居住在这片国土，并建立了自己的主权和保卫着这片土地。“我们让国家被其他人统治和管理，然后以独立的名义索回，独立后，我们有了自己的主权和权力。”

他指出，马来人接受其他人成为这个国家的同等公民，马来人只是要求一些特殊的待遇，而联邦宪法以马来人的历史和传统为依据，包括了获得国家元首的地位和马来人特权。

“这是我们的土地，它在我们的照顾之下，尽管我们善良大方，但仍有一些人想要操纵我们，有人要贬低我们的尊严，有人要贬低我们的宗教信仰，有人侮辱马来君主和统治者，有人侮辱马来人的特殊地位，虽然我们给了所有人公民权，但他们经常违反社会契约。

“马来西亚在希腊语的意思是‘马来人的岛屿’，意思就是马来西亚是马来人的，就如泰国是泰国人的，中国是华人的，印度是印度人的，惟其他人可以在这个国家生活，因为我们给了他们权益与财富。”

再纳克林也说，大会特别邀请首相马哈迪以当权的马来领袖身份出席，不代表大会不尊重其他领袖，而是马哈迪有权执行和实现大会所提出的诉求。

再纳克林是马来西亚国家教授委员会（MPN）的国家历史和社会学研究组负责人，也是霹雳州苏丹伊德里斯教育大学（UPSI）的讲师。