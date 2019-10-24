欧盟原则上让英国延期脱欧 日期待周五决定

（早报讯）欧洲消息人士称，欧洲联盟成员国周三（10月23日）原则上同意将英国脱欧日期推迟至本月底之后，但未设定英国第三次延期脱欧的日期。

法新社报道，在来自27个非英国成员国的大使们在布鲁塞尔举行会议之后，这名欧洲官员说：“这次会议原本就不是为作任何正式决定而召开……所有人都同意有必要延长期限，避免无协议脱欧。延长期限仍在讨论中。”

欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）建议欧盟领导人批准将英国脱欧日期从10月31日推迟到明年1月31日。

彭博社引述了解讨论情况的官员透露，欧盟各国大使一致认为应该接受英国首相的延期请求，但对延期多久存在分歧。法国要求将最后期限定为11月15日，其他许多国家则希望同意英国延期三个月的要求。大使们决定周五开会时再做决定。

约翰逊没能赢得议会对10月31日脱欧方案的支持，因此根据英国法律要求，被迫在上周六向欧盟提出延期请求。不过，法国总统马克龙的立场最终可能帮助约翰逊向议员们施压，使他的快速脱欧时间表得到批准。

马克龙曾暗示他反对再次延期，但因上次讨论该问题时他也发出过同样的威胁，在布鲁塞尔没人认为他真会这样做。

尽管如此，约翰逊还是在向议会游说时大肆渲染法国的立场。他在周三与反对党领导人科尔宾会面时提到马克龙的威胁，不过科尔宾仍反对他的快速审批流程。

布鲁塞尔面临的现实情况是，欧盟官员都不想背上造成英国无序脱欧的罪名，也没人相信马克龙真会反对延期。保加利亚总理鲍里索夫称，欧盟将继续允许延期以避免英国无协议脱欧的风险。

约翰逊的脱欧协议基本原则在周二获得下议院通过，但15分钟后，他的脱欧协议快速立法时间表遭到下议院否决。现在英国要等待欧盟的决定。

自周二投票以来，约翰逊与爱尔兰总理瓦拉德卡、德国总理默克尔和欧洲理事会主席图斯克都通了电话。首相办公室称，约翰逊重申英国“应该”在10月31日脱离欧盟。

约翰逊周三对下议院表示：“我认为，10月31日前完成英国脱欧仍符合这个国家的最大利益和民主要求。”

但是若欧盟同意延期，约翰逊就有法律义务接受。