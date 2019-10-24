停火协议发挥效力 美国将取消对土耳其制裁

（早报讯）美国总统特朗普宣布，鉴于土耳其遵守了与叙利亚库尔德部队停火的协议，他将取消对土耳其的制裁措施。

彭博社引述周三上午白宫的声明报道，特朗普表示：“除非发生让我们不愉快的事情，否则制裁将解除。”

特朗普表示，如果土耳其恢复对库尔德人的袭击，将重新对土耳其施加惩罚。美国于10月14日对土耳其实施制裁，对象还包括三名政府部长。

特朗普的制裁决定，以及他有关对土耳其的做法很成功的论断，可能会再次引发两党议员对政府决定从叙利亚北部撤军的批评，因为美国的撤军使盟友库尔德武装受到土耳其的攻击。库尔德人与美军在叙利亚共同对伊斯兰国作战。

特朗普说，长期的停火表明他的“非常规”外交政策产生了积极效果。美国撤出叙利亚后不久，土耳其就进入叙利亚境内并袭击了库尔德战士，引发了白宫的谴责和制裁。

此后，特朗普派遣副总统彭斯紧急前往安卡拉与土耳其方面召开会议，双方达成了一项为期五天的停火协议，意在让库尔德武装人员撤离至位于边界城镇塔尔阿比亚德（Tal Abyad）和拉斯艾因（Ras al-Ayn）之间的120公里长，30公里深的地区。

特朗普重申了他的立场，即美国不应该担任叙利亚地区的警察。他说：“让其他人为这片鲜血浇灌的沙地而战吧。”

但是特朗普重申了先前的声明，称一小部分美国部队将仍然守卫叙利亚北部的油田，并含糊地补充说：“我们日后会决定如何处理这件事。”

批评者指责该停火协议其实是土耳其总统埃尔多安的胜利，付出代价的是库尔德人。一直以来，埃尔多安都想将被其视之为恐怖分子的库尔德战士赶出土耳其边境。但特朗普周三在推特中表示，“库尔德人是安全的，而且和我们合作的非常不错。”

周二，埃尔多安和俄罗斯总统普京达成了另一项协议，合力肃清叙利亚东北部与土耳其接壤地区的库尔德战士。这引起了两党对特朗普撤军的更多指责。

众议院外交事务委员会资深共和党议员麥克考周三在一场关于叙利亚局势的听证会上说，“正如昨天埃尔多安与普京达成的协议所显示的那样，能从更多暴力和混乱中受益的只有美国的对手：普京和（叙利亚总统）阿萨德，以及该地区和世界各地的伊斯兰极端分子。”

特朗普没有直接回应有关俄罗斯将美国撤军中受益的问题。但美军中央司令部司令麦肯齐在华盛顿的一次会议上说：“今天，中国和俄罗斯正在努力动摇中央司令部所负责区域的军事力量平衡，试图取代美国，在该地区发挥影响力。”