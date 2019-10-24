日皇登基 乌克兰第一夫人穿着引热议

（早报讯）日本皇室22日依循古礼举行“即位礼正殿之仪”，德仁正式登基成为日本天皇，共400名外国重要贵宾到场祝贺，不过乌克兰第一夫人奥莱娜‧泽连斯基却因服装问题被乌国网友骂翻，并非她品味不佳，而是她穿着柠檬黄礼服亮相，黄色过去被视为日本天皇专用色，网友批她对天皇不敬。

中时电子报引述俄罗斯卫星的通讯社说，奥莱娜（Olena Zelenska）22日以一身浅黄色修身长礼服搭配同色系蕾丝手套出席德仁天皇即位仪式，仪态典雅大方，但却遭乌国网友猛烈砲轰。

有网友在社交网站面簿上转发各国使节当天的服装仪容，奥莱娜的穿着引发热烈讨论。

网友Lesia Tkach回应：“外国代表从不会在日本的正式仪式上穿黄色衣服，这要嘛是对天皇表示不尊重，要嘛是想表现与日本皇室的关系。”

网友Svetlana Ivanova留言附和：“不可能穿这种颜色的裙子！这是对天皇的侮辱！乌克兰现在没什么会让日本满意了。”

另一名网友Svetlana Korneeva毒蛇抨击：“这对夫妇外交礼仪有问题。”

报道说，黄栌染为天皇专用色，在即位或是重大仪式上会穿黄栌染袍以表示隆重，德仁天皇昨天即位时，就是依循古礼，穿黄栌染袍登上即位宝座“高御座”。

不过黄栌染色实际上比较接近深橘色或是褐色，媒体说它是用黄栌和苏木染制而成。黄栌染的颜色象征正中午太阳的颜色，日本神道教祭拜太阳神天照大神，而依据日本神话记载，天皇是天照大神后裔，因此日本8世纪时颁布了禁色令，规定黄栌染为天皇专属色，其他人都不能使用。不过时至今日，这项规定早就没有强制力。