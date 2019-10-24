首届俄非峰会在索契开幕 俄战略轰炸机在南非着陆

（早报讯）首届俄罗斯与非洲国家峰会23日在俄罗斯南部度假胜地索契开幕。峰会重点讨论俄与非洲国家在经济和安全等领域的合作。

新华社报道，俄总统普京当天在出席峰会框架内的俄非经济论坛时说，非洲正在成为世界经济增长中心之一，俄罗斯企业越来越关注非洲。过去五年来，俄非之间的贸易增长了一倍，达200亿美元（272.86亿新元）以上。他认为，非洲不断发展的一体化进程为俄非合作提供了更多机会，俄非贸易额在未来四五年内有望翻番。

普京说，俄将在国家层面加强对俄企业对非合作的支持。俄还免除了非洲国家200多亿美元的债务。

非洲联盟轮值主席、埃及总统塞西说，得益于市场和投资领域的积极变化和工业潜力增长，非洲进入新的重要发展阶段。非洲国家希望与俄罗斯合作，以提升经济和科技潜力、实现工业升级并改善基础设施。

当天，普京还以工作午餐的形式会见了非洲联盟、南部非洲发展共同体等多个非洲地区国际组织的领导人，讨论了欧亚经济联盟与这些组织间的合作前景。

另据台湾中央通讯社报道，俄两架能携带核弹的战略轰炸机23日降落在南非，这次训练飞行任务的时间显然是配合俄非高峰会议。南非国防军指出，这两架图波列夫160型“短棍”（Tu-160）战略轰炸机降落在茨瓦内（Tshwane）的瓦特克鲁夫空军基地（Waterkloof Air Force Base）。俄国防部说，这次任务是要增进与南非的军事关係。

索契（Sochi）峰会是俄罗斯与非洲国家历史上举行的首次峰会，将持续到24日。俄总统助理乌沙科夫21日说，共有43个非洲国家的领导人确认出席峰会，另有11个非洲国家将派出代表出席。非洲地区多个主要国际组织也派代表出席峰会。



