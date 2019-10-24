博茨瓦纳举行全国大选投票

（早报讯）非洲国家博茨瓦纳当地时间23日举行全国大选投票。92.4万名登记选民将投票选出新一届国民议会，赢得国民议会超过半数当选议员支持的总统候选人将当选总统。

中国新闻社引述当地媒体的报道称，投票于23日早6时30分开始，预计将于当晚7时（新加坡时间24日1时）结束。博茨瓦纳全国220万人口中，此次大选登记选民为92.4万人。

外媒普遍认为，博茨瓦纳是目前非洲社会秩序和发展最为稳定的国家之一。外界关注的焦点还在于，博茨瓦纳自1966年独立以来一直由民主党执政，在此次大选中民主改革联盟等反对党将可能对民主党形成挑战。路透社等分析称，无论哪个党派获胜，都必须采取行动继续发展经济，推动经济转型。

按照博茨瓦纳独立选举委员会选前公布的消息，今年，包括执政党民主党和主要反对党民主改革联盟在内，至少6个政党报名参选。经过提名程序，4名总统候选人获参选资格，包括现任总统、民主党总裁莫克维齐·马西西（Mokgweetsi Masisi）、民主改革联盟主席杜马·博科（Duma Boko）、进步联盟党主席恩达巴·赫拉泰（Ndaba Gaolathe）以及今年新成立的爱国阵线党主席毕吉·布塔雷（Biggie Butale）。

根据博茨瓦纳宪法，选民投票选出57名国会议员和490名地方政府议员，产生新一届国民议会。赢得国民议会超过半数当选议员支持的总统候选人将当选总统。总统任期五年，可连任两届，总统任期满后，将职位交给副总统，至次年大选新总统产生。前总统伊恩·卡马即是在两届任期满后，于2018年4月任命时任副总统马西西接任总统职务。

此次大选结果预计于投票结束后的两天内公布。