贸易关税冲击显现 美国部分电子厂裁员

（早报讯）根据周三公布的一项行业调查，由于贸易关税导致成本升高，美国一些电子厂正在减少投资、放缓聘雇、甚至裁员。

路透社报道，国际电子工业联接协会(IPC)的调查发现，由于中美贸易战导致成本上升，拥有美国业务的会员企业所进口物品的全部美元价值中的三分之一受到了冲击。

全球电子业持续增加从中国采购原材料、零部件与制造设备，然后在距离客户较近的工厂组装成最终产品，涵盖从拖拉机控制面板到医疗影像机器的各类产品。

总部位于伊利诺州的IPC的这项调查发现，在美国有运营业务的企业中，有五分之一表示因为新关税的原因而正在减少在美国的投资。约13%表示正在减少聘雇或裁减员工。IPC首席分析师肖恩·杜布拉瓦茨（Shawn DuBravac）称：“显然，盈利能力的下降正在影响这些企业在美国投资的能力。”

杜布拉瓦茨说，协会很多会员企业均表示，他们正离开中国，但“从我们的调查结果来看似乎并没有很多企业回到美国”。他说，企业的关注焦点是转向其他低成本国家，包括越南和马来西亚。

IPC调查发现，很多企业难以转嫁关税成本，三分之一以上的企业称他们无法提高价格来弥补关税造成的损失。

调查显示，近70%的企业称，关税已经侵蚀了他们的利润率，略多于半数的企业现在从中国以外的国家采购产品以避开关税。