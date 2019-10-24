韩前法务部长曹国妻涉多案 法院批准逮捕

（早报讯）韩国首尔中央地方法院今天凌晨对前法务部长曹国的妻子、东洋大学教授郑京心签发逮捕证。郑京心日前被控为子女升学伪造证件等罪名，遭到调查。

韩国联合新闻通讯社指出，检方21日针对郑京心提出11项指控，并提请法院批捕。

台湾中央通讯社引述报道说，指控事项具体包括：伪造奖状、妨碍公务、利用内幕消息炒股、要求有关人员更换电脑硬碟、教唆湮灭或藏匿证据等。这是郑京心因涉嫌为子女升学伪造证件、参与运作私募基金受调查58天后，法院正式批准逮捕她。

首尔中央地方法院指出，从目前的调查过程来看，郑京心有湮灭证据之虞。有分析认为，曹国也将由此成为检方的直接调查对象。

郑京心于10月3日至17日期间接受7次传唤调查。但她多次以身体不适为由，声称自己确诊为脑肿瘤和脑梗塞，要求检方停止调查。不过，检方调查后认为她健康问题并不严重，向法院申请逮捕令。

报道指出，检方认为，郑京心身为青瓦台高层幕僚民政首席秘书、法务部长曹国的妻子，不当利用其社会地位谋取私利，涉案情节重大。

遭家族腐败丑闻缠身的曹国14日闪辞，这对一手提拔他的韩国总统文在寅来说，是重大打击，一度引发民众上街示威要曹国下台。文在寅先前坚持让曹国上任，却只坚持了一个多月就让他下台，主因是曹国子女走后门入学丑闻犯了韩国大忌。