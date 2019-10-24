反对马国政府列《互》禁书 祖纳：不喜欢就别看

（早报讯）马来西亚政治漫画家祖纳虽然反对在学校派发《互利共赢的一带一路》漫画，但同时他也反对政府将漫画列为禁书。

《星洲日报》24日引述祖纳所发的声明说：“直到今天，我还没翻阅漫画的全部内容。我所听到的只是部长、政府机构和政党的各种言论，不过没有具体说明他们不同意哪一个议题和哪一页的内容。我想声明，我个人可能同意或不同意其中的内容，但我强烈反对将漫画列为禁书。”

他说：“原则很简单，卡通和漫画是一种诠释。如果你不认同其中的内容，也没问题。但是，请勿将你的诠释用作为法律来禁止这本漫画。不喜欢吗？不要看！”

祖纳表示，如果任何一方以他们的角度认为这些内容具诽谤或煽动性，他们可以在公开法庭上提出民事诉讼，另一方面也可以让艺术家为自己辩护而不是完全禁止。

“就法律而言，全面禁止这本漫画是不能接受的。我想回顾一下，上诉法院在2014年10月指示政府取消我的漫画书禁令时的判决。那时候的法官是莫哈末阿里夫（现在是国会下议院议长）、东姑麦润（现在的联邦法院首席大法官）和瓦基斯乔治。”

他指出，莫哈末阿里夫曾说，如果个人或机构受到这些漫画的影响，可视为轻蔑和诽谤，他们可以上诉。“这比以损害公共秩序的不合理理由而全面禁止来得更好。”

但他也强调，他反对在学校分发这本漫画书。

马来西亚内政部是在周三宣布，查禁《互利共赢的一带一路》漫画。内政部在文告中说，当局是援引1984年印刷机与出版法令第7(1)条文，针对该漫画的3个语文版本颁布查禁指令。在这指令下，全面在国内禁止印刷、进口、制作、复制、出版及发行或持有有关出版刊物。按该法令第8(2)条文下定罪，一旦罪成将面对监禁3年或罚款2万令吉（近6506新元）的刑罚，或两者兼施。

该漫画是马中商务理事会执行长丘光耀和马来西亚漫画家张宝玲（笔名番茄）合作编绘的漫画书。丘光耀也是亚洲漫画文化馆馆长。该漫画最近传出流入多所小学，引起政坛纷争，教育部长马智礼早前宣布禁止各学校接受与分发该漫画。