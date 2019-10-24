调查：英国雇主计划缩减2020年员工加薪幅度

（早报讯）周四公布的一项行业调查显示，英国雇主计划缩减明年员工加薪幅度，表明整体薪资增速可能从当前的11年高位放缓。

路透社报道，人力资源数据公司XpertHR指出，123家受访私营企业主预计，从现在到2020年8月末年度薪资结算增幅的中值为2.1%，低于过去12个月的平均增幅2.5%。

XpertHR分析师希拉·阿特伍德（Sheila Attwood）称：“尽管就业市场强劲继续给雇主带来加薪压力，但其他成本和前景不确定性可能意味着雇员的薪资增幅会下降，”

英国央行在考虑是否应调整利率的同时，正密切关注薪资压力以及英国脱欧进展。

英国零售业联盟(BRC)周四在另一份报告中说，零售业就业岗位数量长期下滑的情况持续到第三季，尽管与2018年相比，今年有更多企业计划在圣诞节前增加季节性用工。

BRC执行长海伦·迪金森（Helen Dickinson）指出：“鉴于消费者需求疲弱和英脱欧不确定性，零售业虽已致力于行业转型，但仍然承受压力。”

本周稍早，英国工业联盟(CBI)调查显示，制造商面临前所未有的政治不确定性，订单前景与新增雇佣情况为2009年以来最弱。

XpertHR分析道，对英脱欧和企业获利的担忧，是推低企业愿意支付薪资水准的主因；而留住员工以及希望保持薪资竞争力，则是支撑薪资的因素。