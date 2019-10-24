马国查禁《带路》漫画 慕尤丁:非针对任何一方

（早报讯）马来西亚内政部长慕尤丁说，政府并非针对任何一方的任何观点或行为而宣布查禁《互利共赢的一带一路》漫画。他强调，内政部已研究该漫画的内容，并有禁止该漫画书的坚实基础。

《南洋商报》报道，慕尤丁24日在国会走廊告诉记者：“这项决定并非针对任何一方的任何观点或行为，而是根据其内容作出。”

内政部昨日以当局发现《互利共赢的一带一路》内容或会损害公共秩序和安全，并可能会扰乱公众的思想为由，宣布援引1984年印刷及出版法令第7（1）条文，针对该漫画的三个语文版本颁布查禁指令。

慕尤丁说，一旦有关禁令在宪报上颁布，当局将没收正在发行的漫画书的任何副本。

他补充，基于该漫画已派送到国内学校，内政部严正看待此事。“这是我马上采取行动的原因。”

他也呼吁各方，勿再阅读或使用这本刊物。

询及这本漫画是否还可在国内学校寻获，慕尤丁说，他已告知教育部此事。“这取决于他们和学校管理层的智慧。”

内政部在该指令下全面在国内禁止印刷、进口、制作、复制、出版及发行或持有有关出版刊物。

任何人士印刷、进口、制作、复制、出版及发行、献议出售或持有有关出版刊物将抵触法律。一旦罪成，将在1984年印刷及出版法令第8（2）条文下，罚款多达2万令吉（近6506新元），或监禁长达三年，或两者兼施。