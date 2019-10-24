韩国经济增速放缓 贸易战打击投资

（早报讯）韩国第三季度经济增速放缓步伐。由于贸易不确定性给投资带来压力，致韩国经济迈向自全球金融危机以来最小的扩张。

彭博社报道，韩国央行发布的公告说，国内生产总值（GDP）与上一季度相比增长了0.4％，经济学家的平均预期为增长0.5％。彭博调查显示，经济较上年同期经济增长2％。

韩国两大出口目的地美国和中国之间的贸易战，可能让其今年经济增长率放缓至1.9％，这种下降趋势也困扰着其他以出口为主导的国家。最新数据显示，韩国需要在第四季度实现跃升才能在2019年实现2％的增长。

韩国信荣证券固定收益策略Cho Yong-gu指出：“有迹象表明出口有所恢复，但是，贸易战显然已经给出货造成了打击，出口下降导致设施投资下滑。”

Cho计算得出，韩国第四季度经济必须增长近1％，才能实现全年2％的增长，而年增长率更可能只有1.8％。

韩国总统文在寅周二说，在贸易保护主义蔓延的情况下，经济面临“严峻形势”，又说，在未来一年中，扩张性财政政策至关重要。

韩国央行正在尽其所能来帮助支持经济增长，上周将基准利率降低至创纪录的低点1.25％。央行行长李柱烈说，贸易战可能使韩国今年的经济增长率抹掉0.4个百分点。

韩国的数据可用以评估全球贸易盛衰。数据显示，出口有所改善，推动了增长。韩国央行指出，汽车和半导体出货与上一季度相比有所增长。尽管如此，长期的出口疲软和对增长动力的疑虑仍在压抑投资，这引起了决策者的关注。