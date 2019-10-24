韩日领导人破冰性会谈 两国同意修补关系

（早报讯）日本首相安倍晋三和韩国总理李洛渊进行了一年多以来的首次最高级别会谈，他们达成一致，必须共同努力缓解两个邻居之间的争执。

彭博社报道，在两位领导人进行了大约20分钟的会谈之后，双方均发表声明表示希望修复关系。李洛渊向安倍转交了韩国总统文在寅的亲笔信；新华社引述日本媒体说，信中可能主要谈及促进两国关系改善的问题。韩国联合通讯社报道，信中将日本描述为确保与朝鲜持久和平的宝贵伙伴，并呼吁日本为解决双方争端作出努力。

据日本外务省说，安倍告诉李洛渊，不能让两国关系维持目前的状态，他形容这种关系“非常严峻”。韩国外交部另行表示，李洛渊呼吁安倍继续沟通与交流。

韩国法院去年做出一系列裁决，支持1910-45年日本占领朝鲜半岛期间被迫为日本公司工作的人们的主张，自那以来这次会面是双方传达出的最积极信号。安倍上一次与韩国总统会晤是在2018年9月；今年6月在大阪举行的二十国集团峰会期间，双方没有进行正式会谈。

路透社引述日本内阁副秘书长冈田直树在记者会的讲话说，安倍对李洛渊表示，去年韩国法院的裁决“从根本上颠覆了日韩关系的基础。”

这起争端使日韩关系跌至数十年来的最低点。紧张局势迅速升级，日本将韩国从值得信赖的出口目的中剔除，并限制向该国出口半导体和显示器制造行业必不可少的特种材料。作为回应，韩国宣布退出情报共享协定，而韩国人则抵制日本商品和旅行。

会议在东京开始时，韩国外交部长官康京和表示支持，在首尔说韩国政府将致力于通过对话改善与这个邻国的联系。她还警告，为了改善关系日本需要取消出口限制。