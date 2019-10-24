伊党18名国会议员全力支持马哈迪

（早报讯）伊斯兰党总秘书及哥打峇鲁区国会议员达基尤丁说，伊党18名国会议员全力支持首相马哈迪做满任期。他说，如果发生任何事情，伊党的18票将支持马哈迪。

达基尤丁也是伊党国会下议院党鞭。他周四在下议院辩论2020年财政预算案时表示，他听说有人质疑马哈迪的地位，这是非常严重的问题，因这关乎一个国家的福祉和繁荣。

他说：“内阁并不齐心协力。有人要马哈迪做满一届，有人却说只有两年而在明年5月（交棒）。我们不同意这种情况，也觉得不舒服。希望首相和内阁能解决此事。如果发生什么事，伊党18票将投给马哈迪。”

他认为，有两种方式能革除首相，一是根据联邦宪法规定，首相若无法获得多数议员支持就必须辞职，或者首相可以要求国家元首解散国会。

巫统吉兰丹格底里区国会议员安努亚慕沙日前讥讽新政府表示，马国有三种首相，包括当权首相（prime minister-in-power）、候任首相（prime minister-in-waiting）以及负责首相（prime minister-in-charge），这将影响国家稳定。达基尤丁周四回应此事时笑称，其实还有第四种首相，就是边缘首相（perdana menteri tepi）。