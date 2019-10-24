韩法院向前法务部长官妻发出逮捕令

（早报讯）韩国法院向前法务部长官曹国的妻子郑敬心发出逮捕令，指她挪用公款以及使用伪造的公文等多项罪名。

中通社引述韩国媒体报道，韩国首尔中央地方法院24日凌晨签发逮捕令，以涉嫌挪用公款以及使用伪造的公文等多项罪名，批准逮捕前法务部长官曹国的妻子、东洋大学教授郑敬心。这是郑敬心因涉嫌子女升学材料造假、参与运作私募基金被检方调查58天后正式被批捕。

据报道，检方21日以郑敬心涉嫌为女儿升学伪造奖状妨碍公务、利用内幕信息炒股、更换电脑硬盘藏匿证据等11项犯罪嫌疑提请法院批准逮捕。

23日，法院进行逮捕必要性审查，检方与辩护人展开激烈辩论。检方提出，郑敬心作为青瓦台幕僚的妻子不当利用了高级公职人员的社会地位，犯罪性质恶劣，影响重大。在她涉嫌的私募基金运作的嫌疑中，郑敬心等同于“主犯”，因此有必要实施逮捕。

辩护人则全面否认相关嫌疑，主张郑敬心子女实习的疑窦哪些部分该被看作是“资历造假”还没有结论，私募资金运作的相关嫌疑则是检方误认事实，提请批准逮捕书上记载的犯罪事实从法理来看不构成犯罪。

郑敬心的扣押期限最长为20天，检方在扣押期间将对她是否有其它犯罪嫌疑进行调查。有分析认为，曹国也将由此成为检方的直接调查对象。检方计划最快于本周末或下周初以嫌疑人的身份传唤曹国接受调查。

曹国是韩国总统文在寅的亲信，在就任法务部长官仅一个多月后，于本月14日宣布辞职，但检方并没有停止相关调查的脚步。

有分析指出，这对支持率已经跌至最低水平的文在寅政府来说，将形成进一步的打击。