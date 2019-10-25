印尼公布狮航空难最终调查报告 向波音提多项建议

（早报讯）印度尼西亚公布了去年10月该国狮子航空公司客机坠海空难最终调查报告，列出失事客机设计缺陷和飞行员应对失误等原因，并向美国波音公司、狮航、美国和印尼民航局提出了修正建议。

中国新闻社报道，印尼国家运输安全委员会（KNKT）25日下午在雅加达总部举行新闻发布会，发布报告。报告指出，失事的波音737 MAX8客机防失速的机动特性增强系统（MCAS）设计和认证没有充分考虑飞机失控的可能性。波音公司MCAS设计允许对飞机水平尾翼进行调整的角度从0.6度提高至2.5度，而这一改动并未及时在提交给美国联邦航空管理局（FAA）的相关文件中进行更新，因此FAA未能重新评估该设计更改的安全性。

报告称，波音公司未能向飞行员提供有关MCAS系统的任何信息，导致机组人员在危急时刻无法及时了解面临的情况。由于飞机手册和飞行员培训中没有关于MCAS系统的信息，机组人员很难诊断出问题并及时采取纠正措施。

报告显示，失事飞机的攻角传感器出现了故障，MCAS系统根据错误的传感器数据进行了错误的调整。而类似传感器故障在失事飞机失事前一天的飞行中就曾发生过，但是狮航并没有停飞该架飞机。

报告称，执飞失事航班的两名飞行员应变能力不足，尤其是副驾驶不熟悉操作程序。机长在飞机系统发生故障、已成功对抗飞机俯冲20次后，将操纵飞机的权力交给当时紧张不已的副驾驶，而副驾驶当时根本没有保持操纵飞机的能力，随后飞机坠海失事。

报告最后建议波音公司重新设计MCAS系统并引入防错设计，设计时应考虑所有可能的驾驶舱警报和指示对飞行员识别和反应的影响；考虑不同飞行员的能力、可以让各种各样的飞行员进行操作；同时应将有关MCAS系统信息列入飞行员手册和培训。

2018年10月29日，一架编号为JT610的印尼狮航波音737 MAX8客机在雅加达国际机场起飞10多分钟后坠海，机上181名乘客和8名机组人员全部遇难。

彭博社引述波音公司总裁米伦伯格（Dennis Muilenburg）的回应说，公司正在处理印尼调查人员的安全建议。声明显示，波音的工程师们正与FAA和其他监管机构一道，进行软件更新和其他的调整。