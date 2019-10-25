彭斯谈中美关系 吁尊重港人权利

（早报讯）美国副总统彭斯周四（24日）在华盛顿一智库论坛上就中美关系发表演说。彭斯指责中国对香港示威者采取的行动，呼吁中美这两个世界最大经济体之间加强接触。在两国试图解决贸易战时，彭斯的演讲对中国的人权问题提出批评。

彭博社报道，彭斯办公室提供的演讲摘要显示，彭斯称“北京加大了对香港事务的干预，遏制了有约束力的国际协议所保障的港人的权利和自由”。

彭斯对香港的示威者表示，“我们和你们站在一起”。他强调香港一直是中国与世界的重要门户，并重申总统特朗普主张中方应和平解决事件，尊重《中英联合声明》。

彭斯的讲话正值中美关系关键时刻，目前两国仍陷于贸易战中，而且还在为太平洋的军事和商业统治地位而角力。对于彭斯该如何表达对北京的批评措辞，白宫官员已经讨论了数周，由此也反映出彭斯此次演讲利害攸关。

周五中美谈判人员将讨论第一阶段贸易协议的进展。

彭斯努力在整体基调上保持平衡，在对中国提出批评的同时，他也伸出了橄榄枝。彭斯表示，美中经济不会“脱钩”，美国“寻求与中国的接触，以及中国与更广阔世界的接触”，“虽然大国间的竞争正在进行而且美国日益强大，但我们也希望中国变得更好”。

彭斯还在演讲中提到了耐克公司和NBA，间接对中国提出了最尖锐批评。彭斯说：“耐克标榜自己是所谓的‘社会正义捍卫者’，但当涉及到香港时，该公司把自己的社会良知丢在了门外。”