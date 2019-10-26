iPhone 11韩国上市 首日开通量超乎预期

（早报讯）iPhone 11系列晚了一个多月在韩国上市，首日开通量较上一iPhone系列高出逾三成，高于市场预期，但远低于三个月前推出的三星Galaxy Note 10系列。

早在9月20日就已经在新加坡等地首批推出的iPhone，昨天（10月25日）才在第四批名单中的韩国推出。

虽然比首批迟了一个多月推出，但据韩国通信产业界今天估计，该机型在韩国推出的首日，开通量就达到13万至14万台，比去年11月在韩国推出的iPhone XS、iPhone XR系列增加了逾30%。

开通量指购买手机并加入移动网络的用户人数。

《首尔新闻》报道，业界最初普遍认为，在韩国国内5G通信市场高速成长的当儿，尚不支持5G网络、最高仅支持4G LTE网络的iPhone 11系列的需求料将下滑。

然而有分析指，在首批推出国家名单中的美国、日本，消费者对iPhone 11系列的反应比预期正面，加上韩国国内有许多用户并不满意5G网络的质量，导致初期的预售量高于预期。

不过，iPhone 11系列在韩国首日的开通量，仍远低于今年8月在韩国推出的三星Galaxy Note 10，当时高达22万台。

为应对iPhone 11的推出，三星电子昨天宣布，将与韩国三大电信公司（即KT、SK Telecom以及LG U+）合作，为鼓励消费者购买旗下新款手机，将推出二手手机的特别补偿计划，允许消费者通过折旧换新购买三星Galaxy Note 10、Note 10+、S10系列、A90等新款机型，最高可获18万韩元（约209新元）的补偿。