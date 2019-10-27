朝鲜提醒美国：勿忽视今年底两国领导人的友谊“期限”

（早报讯）朝鲜指朝美关系没有进展，可能导致双方交火的挑衅行为仍然持续，并将今年年底设为朝美领导人私人友谊的期限。

朝鲜中央通讯社今天（27日）发布署名为朝鲜亚太和平委员会（KAPPC）主席金英哲的谈话称，美国现在“拼命地”对朝实行敌对政策，“误判了朝鲜的耐心和容忍”。

金英哲警告，凡事都有底线，美国若忽视朝鲜领袖金正恩与美国总统特朗普“亲密的私人关系”今年年底的期限，朝美关系可能“出轨”。

他批评近日美国代表在第74届联大第一次委员会议上说不会盲目参与美朝对话、朝鲜必须提出实现“最终、全面、可验证的无核化”（FFVD）的新方法等“挑衅妄言”。

金英哲指责美国以“更狡猾及恶毒的手段”孤立朝鲜，而不是与朝方相向而行、采用新方法与朝鲜进行无核化谈判，并指美国持续向其他国家施压，“利用其卫星国家”，推动联合国“反朝”决议通过、实施对朝制裁。

金英哲说，金正恩和特朗普的私人友谊无法避开公众的心态，也不是避免朝美关系恶化的保证；“若美国以为能滥用两位领导人‘亲密的私人关系’进行‘拖延战术’平安地度过年底，那是‘愚蠢的妄想’。”

值得注意的是，“愚蠢的妄想”是朝文版谈话中的用词，相信是为了让本国民众看到朝鲜政府对美国的强硬姿态，而面向海外的英文版谈话内容中则没有出现“愚蠢的妄想”，取而代之的是相对温和的“大错特错”（seriously mistaken）。

“我希望‘没有永远的敌人，也没有永远的朋友’这句外交名言，不会变成是有永远的敌人却没有永远的朋友。”

近日，朝鲜领袖金正恩巡视被视为“韩朝和解交流象征”的金刚山旅游项目时，下令拆除当地所有韩国设施，并以朝鲜方式重建。他强调，金刚山是朝鲜的领土，当地旅游业不应由韩国控制。

朝鲜周五（25日）向韩国统一部及现代集团发函，希望能透过“文书往来”的方式，讨论韩国所建金刚山度假村的设施重建事宜。1998年11月18日，韩国现代集团创始人郑周永与朝鲜亚太和平委员会开始合作运营金刚山旅游项目。2008年，一名韩国游客在金刚山遭到韩鲜军人射杀后，韩国中断金刚山旅游项目。