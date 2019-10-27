假冒李光耀孙女美国行骗20年 马国女郎判监51个月

（早报讯）一名59岁马来西亚籍女子，在美国行骗近20年，盗用六个人的身份资料，讹称自己是美国前总统奥巴马的好友、新加坡建国总理李光耀孙女、NFL华盛顿红皮队班主斯奈德好友及中情局人员等。

她以收购NBA球队华盛顿巫师及投资尼日利亚石油为名，骗取大量金钱用来买名车、名牌手袋及整容，于2017年落网，月初因盗用身份及欺诈罪判入狱51个月。

谢秀音（Siew Im Cheah，音译）今年59岁，她于2001年以李秀虹（Sau Hoong Lee，音译）的身份入境美国。

法庭文件显示，李秀虹真有其人，今年66岁，是居于吉隆坡的家庭主妇，并不认识谢秀音。

谢过去近20年都在行骗，至今窃取了六个身份，包括自己的室友、美甲师等，方便犯案。

谢秀音在弗吉尼亚亚历山大市的法院认罪。在庭上她仍然声称自己是李秀虹，今年66岁，甚至连法官都信以为真，但被检察官反驳，那只是她盗用的身份。

中招者甚至包括政府官员，弗吉尼亚州政府前助理商务秘书长李亨默，在保时捷展览会上认识谢秀音，经她介绍又认识到红皮队球员，谢自称是红皮队老板斯奈德的好友。

一次谢秀音生病，李亨默前往探望，发现有人送花篮，和看似是奥巴马签名的卡片，令他以为谢是奥巴马的好友，给了她30万美元（约40.8万新元）代为投资尼日利亚石油项目。

中招的还有一名拳击教练琼斯，谢秀音鼓励他应追梦开办自己的健身室，说服他投资巫师队，结果成为一场噩梦。

琼斯时常被半夜叫起床，开车接她去见由非洲来的“石油公司管理层”。



谢秀音告诉他，自己的是新加坡已故总理李光耀的孙女，但2015年李光耀去世时，琼斯有在电视看其葬礼，里面没有谢秀音身影。

受害人都认为，谢秀音懂得“渗透别人思想”，拥有令人难以抗拒的“神秘说服能力”。

直至2017年，谢秀音终于落网，她当时假扮成一名好友的妈妈，以1.4万美元月租，住在洛杉矶的豪宅，警方相信她骗来的钱已花在名车、名牌包及整容上。