马哈迪：希盟主席理事会可讨论交棒事宜

（早报讯）马来西亚朝野近来为了首相马哈迪的交棒事宜闹得不可开交。马哈迪今天表示，希盟主席理事会可以讨论此事。“如果有必要讨论（首相交棒），可以在希盟主席理事会议上讨论。”这是马哈迪去年上台以来，首次认同希盟最高领导机构能讨论这个议题。

马哈迪今天（27日）告诉媒体，他同意在希盟主席理事会商讨论此事，因为希盟各党去年大选前也是在主席理事会首次讨论大选后一旦上台的职权分配的课题。

他表示：“（当时的主席理事会）讨论了安华的地位，以及建议由我来当希盟总主席与首相。”他说，若有任何人想讨论有关首相职权的课题，他都可以接受。

土著团结党主席慕尤丁周五（25日）发表声明，指马哈迪与安华之间的职权移交课题应该在希盟内部讨论，并根据所有希盟成员党的共识行事。副首相旺阿兹莎昨天（26日）也同意在主席理事会讨论此事。

人民公正党元老赛胡先阿里9月29日指马哈迪无权决定何时让安华接班，希盟主席理事会反而有权罢免马哈迪。赛胡先是公正党前署理主席，也是安华的坚定支持者。

赛胡先当时表示：“希盟主席理事会立马就能要马哈迪退位，因为理事会是最高权力单位，能决定马哈迪何时退位。马哈迪无权决定何时交出权力。那些希望马哈迪继续任职到下届全国大选的人知道，希盟主席理事会可以随时罢免他，因为他代表一个小党。”