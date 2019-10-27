美国称已击毙“伊斯兰国”最高头目巴格达迪

（早报讯）美国军方宣称已对叙利亚极端组织“伊斯兰国”最高头目阿布·贝克尔·巴格达迪发动袭击，巴格达迪或已在袭击中身亡。

新华社引述美国多家媒体26日晚报道，美军特种部队在叙利亚西北部伊德利卜省实施针对巴格达迪的袭击行动，五角大楼已告知白宫有“很大把握”确信巴格达迪在袭击中身亡。

路透社报道，伊拉克国家电视台周日（27日）表示，该台将播放美国在叙利亚空袭，致死巴格达迪的画面。

美国有线电视新闻网报道，美国防部一位高级官员确认了美军当天针对巴格达迪的袭击行动，并称巴格达迪或因引爆身上的自杀式炸弹背心身亡，但目前仍需要基因和生物检测来最终确认。

当晚早些时候，美国总统特朗普在社交媒体上说，“刚刚发生了一件大事”，但他没有透露更多细节。白宫随即发布声明说，特朗普将于当地时间27日9时（新加坡时间晚上9点）在白宫发布重要声明。美方官员向媒体表示，该声明与美国外交政策有关。

“伊斯兰国”于2014年占领伊拉克摩苏尔后，巴格达迪在摩苏尔努里清真寺宣布建立一个横跨伊拉克和叙利亚的“哈里发国”。此后多次传出过巴格达迪死讯，但并未获得证实。

“伊斯兰国”曾于今年4月发布疑似巴格达迪的视频，视频中他承认“伊斯兰国”在叙利亚战事中受挫。