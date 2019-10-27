西南航空机长涉飞机厕所安装电眼偷窥被控

（早报讯）美国西南航空两位机长涉嫌在飞机厕所内安装隐形摄像头，公开在驾驶舱内观看乘客如厕直播。美国联邦法院目前正在审理这起亚利桑那州诉讼案。

据报道，一位名叫斯泰纳克的西南航空公司空乘人员2017年2月举报该航司的两名机长在驾驶舱内的iPad上，观看飞机舱卫生间内直播片段。

《亚利桑那共和报》报道称，这起事故发生在从匹兹堡飞往凤凰城的西南航空1088航班上。据悉，飞行刚开始两个多小时，机长格雷厄姆要求斯泰纳克进入驾驶舱，以便自己可以去下洗手间。根据西南航空公司规定，驾驶舱内至少要有两名机组人员。

斯泰纳克进入驾驶舱后，据信看到格雷厄姆主驾驶座位的挡风玻璃上，放置着一台iPad。iPad当时正在播放飞机洗手间内的直播画面，斯泰纳克从中看到了格雷厄姆。

报道称，斯泰纳克要求当时也在驾驶舱内的副驾驶拉塞尔确认iPad上的画面，是否在对洗手间进行“直播”。拉塞尔告诉斯泰纳克，洗手间内有一个摄像头，而且是藏起来的，不会有人发现。

拉塞尔还警告斯泰纳克，不要告诉任何人关于摄像头或录音的事，并表示这些摄像头是新的，是西南航空公司所有737-800型飞机上的装置。

《亚利桑那共和报》援引斯泰纳克的律师的话称，斯泰纳克当时用自己的手机拍下了一张iPad的照片，并向其他乘务员展示了证据。涉事机长告诉原告及其他机组人员都被记录在案，使让他们相信自己也曾在洗手间里被拍了下来。“很难想象还有比这更无耻的行为了。”

斯泰纳克表示，自己向航空公司报告了该事件，但被告知不要谈论此事。西南航空公司发表声明，否认公司在飞机洗手间内安装摄像头，称员工和客户的安全是西南航空的首要任务。目前，航空公司对该诉讼没有进一步的评论。两名机长也都否认指控。