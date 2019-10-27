泰国指美暂停普惠制关税待遇影响有限

（早报讯）泰国商业部表示，美国暂停对泰国的普惠制关税待遇仅影响泰国出口产品的小部分，而泰国对美国出口的重点将转向其他具有潜力的领域，例如服装、汽车零配件、家具等。

据报道，美国贸易代表办公室日前发布一份声明称，总统特朗普决定对泰国输美的部分商品暂停实行普惠制关税待遇，理由是泰国没有保障工人享有国际标准的劳工权利。这一决定涉及泰国向美国出口的约13亿美元商品，包括所有泰国输美海产品。

中新社报道，泰国商业部贸易政策与战略办公室负责人品查诺27日表示，美方的决定只会影响泰国出口的一小部分，经测算，对泰国出口成本的增加微乎其微。泰国在暂停普惠制关税待遇清单上的出口产品包括加工过的海鲜、意大利面、果酱、果汁、酱油、化学产品、家用工具、电动机、乐器和渔具等，出口美国市场份额较小。

品查诺说，今后泰国对美国出口的重点将转向其他具有潜力的领域，例如服装、汽车零配件、家具等。但她也表示，美国此举将加大泰国产品出口美国的竞争难度，因此出口商必须确保出口产品的高质量。

有分析认为，美国决定暂停对泰普惠制关税待遇，与美国对泰贸易不断增长的逆差以及泰国政府近期决定禁用百草枯、草甘膦和毒死蜱三种农药有关。

美国政府近日要求泰国推迟对三种农药使用的禁令，因为这可能影响泰国每年从美国进口的大豆，小麦，咖啡、苹果和其他农产品，但泰国方面以保护国民健康为由没有答应这一要求。