日本儿童营养健康秘诀于学校午餐

（早报讯）有报道称，日本身为发达国家在调养儿童营养和健康指标，以及减少儿童肥胖症的其中的秘诀就在于学校的午餐。

西班牙《阿贝赛报》报道，联合国儿童基金会近日发布的报告将日本置于儿童健康的最前沿，该国儿童的死亡率低且体重不达标的儿童数量很少。此外，在经济合作与发展组织成员国加上欧盟成员国的41个发达国家中，日本的儿童肥胖率也是最低的。

专家认为，有几个因素起到了重要作用，包括日本人对健康特别重视、对儿童进行定期体检，而学校午餐的角色尤为关键。

东京家政学院大学儿科医生兼教授原光彦表示，日本儿童的学校午餐菜谱都是由营养学家制订，在日本的所有小学和多数大学中均有提供。报道称，日本学生必须在学校的食堂用餐，这是唯一的选择，学校禁止学生将家中食物带到学校。尽管学校午餐不是免费的，却是得到资助的。

每份菜单的制订都是细致入微的，热量大约在600-700卡路里左右，碳水化合物、肉类和蔬菜均衡分配。这里有一份示例菜单：米饭配烤鱼以及一盘菠菜和豆芽，佐以猪肉味增汤，还有牛奶和李子。

日本文部科学省官员上田真弓说：“学校午餐的目的是提供儿童在家中缺少的膳食营养元素，从而有助于儿童所需的营养平衡。”

报道称，这些午餐不仅可以使儿童吃饱，还能使他们从中获取知识，因为每份菜单均附有相关的营养信息。