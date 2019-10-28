撞死八少年脚踏车骑士 新山女司机无罪释放

（早报讯）司机有绑安全带，依照限速驾驶，没有在开车时使用手机，加上拥有在公路上开车的权力，法官因此今日（10月28日）宣判，涉及八名蚊型脚车少年党遭撞死案的22岁汽车司机沈可婷（译音）无罪释放，其驾照和1万令吉（3300新元）保释金也即刻归还。

这起两年多前发生轰动全马的蚊型脚车少年党遭撞死案，于2017年2月18日凌晨3时许发生。

女司机沈可婷在同年3月28日被提控，检方援引陆路交通法令第41（1）条文（危险驾驶导致他人死亡）提控，罪成可被判监禁2年至10年，以及罚款5000令吉至2万令吉。女司机否认罪行，获准1万令吉保外，驾驶执照暂被收回，同时须交出护照。

历时两年余的审讯，法庭今早宣判，承审推事茜帝作出无罪释放，并立即归还驾照和保释金的判决。沈可婷在抵达和离开法庭时，面对媒体的镁光灯和镜头都表现淡定；代表律师莫哈末法依扎受询时，則以“不评论”（no comment）回应。 夺八命的车祸现场一片凌乱。（互联网）

一群巫裔少年于2017年2月18日凌晨，在新山内环公路准备夜骑飙脚车时，遭一辆轿车迎面撞上，事故造成8死8伤。

事发前，为数30至40名年龄介于13至17岁少年，聚集路边准备飙脚车，由于该地点是个大弯和斜坡，十分昏暗，驾车的华裔女子闪避不及而撞上去。

根据警方指出，在意外发生后，当中许多少年骑士弃下脚车逃离现场；八名死者中，有六人是当场丧命，两人在送院途中身亡，他们分别来自新山、士姑来和淡杯等地。

死者为莫哈末阿兹烈（14岁）、莫哈末沙鲁（14岁）、莫哈末菲道斯（16岁）、法巫占（13岁）、莫哈末阿兹哈（16岁）、莫哈末哈利德（14时）、莫哈末沙鲁尼占（14岁），以及哈察（16岁）。