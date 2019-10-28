美国神秘空天飞机返地球 其任务无人知晓

（早报讯）美国空军神秘空天飞机X-37B27日成功返回地球，这是X-37B第五次完成太空任务，但美国空军就X-37B项目披露的信息有限，外界对相关任务的真实意图一直猜测不断。

新华社报道，美国空军27日发表声明说，X-37B已于当天凌晨3时51分（新加坡时间15时51分）在佛罗里达州肯尼迪航天中心成功着陆。美国空军部长巴雷特在此声明中表示，X-37B继续展示了可重复使用的空天飞机的重要性，提高了美国的太空能力。

X-37B是波音公司制造的无人驾驶空天飞机，外形与航天飞机类似，但体积约为航天飞机的四分之一，部分电力来自太阳能。这种飞行器由火箭送入太空，返回时则像飞机那样在跑道上滑行降落，可重复使用。

美国空军快速能力办公室主任瓦尔登说，X-37B不断突破极限，它不仅实现了迄今最长的一次飞行，还成功完成了所有任务目标，包括开展空军研究实验室的实验、释放小型卫星等。

声明说，X-37B项目的独特之处在于它可以在太空中测试新系统并将其带回地球，使美国更高效地发展太空能力，维持其在太空领域的领先地位。

由于美国空军就X-37B项目披露的信息有限，外界对X-37B在太空到底做了什么一直猜测纷纷。有人认为它是秘密的太空武器，也有人认为它是太空间谍活动的平台。