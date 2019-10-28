柔佛严缺资深巴士司机

（早报讯）马来西亚柔佛许多资深巴士司机近年来纷纷加入新加坡的巴士公司，导致柔佛巴士服务领闹“司机荒”，并有高达四成的司机空缺无人填补。

柔佛巴士司机一般月薪约4500令吉（约1500新元）。但新加坡各大巴士公司近年开出优渥条件招聘巴士车长，月薪可高达3500新元（约1.1万令吉）。柔佛巴士业者因此面对司机难请的局面。

柔佛巴士业者协会主席萨兹戴维接受《南洋商报》访问时指出，当地约五、六年前开始出现巴士司机短缺的问题，柔佛巴士服务领域目前约有四成的司机空缺有待填补。

他认为，当地年轻人宁愿选择到新加坡开巴士，愿意留在当地当巴士司机的年轻人不多。他说，柔佛目前大部分巴士司机都介于40至70岁。

柔南厂巴公会主席陈炳才指出，新山这几年面对巴士司机难请问题，有经验的司机都去了新加坡。加上当局不准巴士业者聘用外劳，以致当地巴士业者缺乏人手。

他说，在新元与令吉兑换率的驱使下，许多资深的司机都选择去新加坡工作。他表示：“本地巴士司机收入约3000令吉至4500令吉（约1000至1500新元），福利待遇和工作时间都与新加坡差不多。若每日驾驶厂巴进出新马关卡，一般需要工作长达10小时，月薪可超过5000令吉（约1650新元）。”

陈炳才说：“如果上班时间是早上7时，巴士司机凌晨3时或4时就必须开车载人。近来关卡堵塞情况严重，有时早上6时45分才到兀兰，去程需要花费两小时，回程也要耗时两、三个小时。”他表示：“柔南一带的厂巴司机年龄约35岁至60岁，普遍上友族占大多数，华族司机有些都已上了年纪或已过退休年龄。”